Национальная киностудия имени Александра Довженко сообщила об эвакуации 120 знаковых украинских лент в укрытие после повреждений, которые получила студия в результате российской атаки на Киев.

Об этом сообщили на странице киностудии Довженко.

На киностудии Довженко спасли коллекцию фильмов: что известно

На киностудии заявили, что в бомбоубежище переместили самую ценную часть фильмофонда — 120 знаковых лент.

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К спасению архива присоединились студенты Киевского национального университета культуры и искусств, в частности курс режиссуры кино и телевидения мастерской генерального директора студии Андрея Дончика.

В киностудии отметили, что именно студенты стали одними из первых, кто откликнулся помочь после повреждения объекта.

Речь идет о сохранении части культурного наследия украинского кинематографа, которую решили дополнительно обезопасить после российского удара.

Ранее генеральный директор киностудии Андрей Дончик сообщал, что после допуска работников к месту удара стало понятно — здание костюмерного склада спасти уже невозможно.

В то же время часть костюмной коллекции удалось сохранить, поскольку экспонаты размещались сразу на нескольких локациях.

Также, по словам руководителя студии, не пострадал отдельный архив фильмов, где хранится около 600 кинолент в пленочном формате, значительная часть которых до сих пор не оцифрована.

Несмотря на выбитые окна и повреждения зданий, коллекцию удалось сохранить.

Напомним, что в ночь на 15 июня российские войска атаковали Киев. Один из ударов пришелся по территории Национальной киностудии имени Александра Довженко.

По данным правоохранителей, по объекту могли ударить двумя баллистическими ракетами. В результате атаки было разрушено двухэтажное здание костюмерного склада, а также повреждены павильоны, административные и производственные помещения.

В Министерстве культуры назвали это второй атакой на киностудию за июнь и заявили о системном давлении России на украинскую культуру.

Фото: киностудия Довженко

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