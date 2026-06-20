Национальная киностудия имени Александра Довженко сообщила об эвакуации 120 знаковых украинских лент в укрытие после повреждений, которые получила студия в результате российской атаки на Киев.

Об этом сообщили на странице киностудии Довженко.

На киностудии Довженко спасли коллекцию фильмов: что известно

На киностудии заявили, что в бомбоубежище переместили самую ценную часть фильмофонда — 120 знаковых лент.

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К спасению архива присоединились студенты Киевского национального университета культуры и искусств, в частности курс режиссуры кино и телевидения мастерской генерального директора студии Андрея Дончика.

В киностудии отметили, что именно студенты стали одними из первых, кто откликнулся помочь после повреждения объекта.

Врятовані плівки на кіностудії Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка. Фото: кіностудія Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка. Фото: кіностудія Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка. Фото: кіностудія Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка. Фото: кіностудія Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка. Фото: кіностудія Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка. Фото: кіностудія Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка. Фото: кіностудія Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка. Фото: кіностудія Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка
Врятовані плівки на кіностудії Довженка

Речь идет о сохранении части культурного наследия украинского кинематографа, которую решили дополнительно обезопасить после российского удара.

Ранее генеральный директор киностудии Андрей Дончик сообщал, что после допуска работников к месту удара стало понятно — здание костюмерного склада спасти уже невозможно.

В то же время часть костюмной коллекции удалось сохранить, поскольку экспонаты размещались сразу на нескольких локациях.

Также, по словам руководителя студии, не пострадал отдельный архив фильмов, где хранится около 600 кинолент в пленочном формате, значительная часть которых до сих пор не оцифрована.

Несмотря на выбитые окна и повреждения зданий, коллекцию удалось сохранить.

Напомним, что в ночь на 15 июня российские войска атаковали Киев. Один из ударов пришелся по территории Национальной киностудии имени Александра Довженко.

По данным правоохранителей, по объекту могли ударить двумя баллистическими ракетами. В результате атаки было разрушено двухэтажное здание костюмерного склада, а также повреждены павильоны, административные и производственные помещения.

В Министерстве культуры назвали это второй атакой на киностудию за июнь и заявили о системном давлении России на украинскую культуру.

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Фото: киностудия Довженко

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