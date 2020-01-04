Слухи о Третьей мировой войне обвалили сайт призывной службы США

Сайт призывной службы США временно не работает из-за сбоя и большого трафика.

Сайт Selective Service System, на котором регистрируются все американцы в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащие призыву в случае объявления мобилизации, временно не работает из-за массового распространения дезинформации на тему Третьей мировой войны.

– Из-за распространения дезинформации наш сайт в настоящее время переживает высокие объемы трафика, – говорится в Twitter службы воинского учета.

Читайте: Трамп бросил динамит в бочку с порохом: реакция политиков США на убийство Сулеймани

Решить проблему обещают в течение дня.

Due to the spread of misinformation, our website is experiencing high traffic volumes at this time. If you are attempting to register or verify registration, please check back later today as we are working to resolve this issue. We appreciate your patience. — Selective Service (@SSS_gov) January 3, 2020

В ведомстве добавили, что обязательный призыв в последний раз объявлялся еще во время войны во Вьетнаме и сейчас он не может начаться в один момент.

The Selective Service System is conducting business as usual. In the event that a national emergency necessitates a draft, Congress and the President would need to pass official legislation to authorize a draft. pic.twitter.com/M4tY2dLoX1 — Selective Service (@SSS_gov) January 3, 2020

– В случае чрезвычайной ситуации конгресс должен будет принять соответствующий закон, который затем должен подписать президент, – говорится в сообщении.

К слову, сбой в работе сайта произошел спустя несколько часов ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и последовавших со стороны Тегерана угроз. В это время одним из самых популярных хэштегов в Twitter стал #WorldWarIII (Третья мировая война).

Напомним, 31 декабря 2019 года в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде из-за авиаудара по объектам организации Хезболла на территории страны.

По словам американского лидера Дональда Трампа, за этой атакой стоит Иран.

Ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.