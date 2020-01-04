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Факты / Мир

Слухи о Третьей мировой войне обвалили сайт призывной службы США

Сайт призывной службы США временно не работает из-за сбоя и большого трафика.

военные сша

Сайт Selective Service System, на котором регистрируются все американцы в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащие призыву в случае объявления мобилизации, временно не работает из-за массового распространения дезинформации на тему Третьей мировой войны.

– Из-за распространения дезинформации наш сайт в настоящее время переживает высокие объемы трафика, – говорится в Twitter службы воинского учета.

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Решить проблему обещают в течение дня.

В ведомстве добавили, что обязательный призыв в последний раз объявлялся еще во время войны во Вьетнаме и сейчас он не может начаться в один момент.

– В случае чрезвычайной ситуации конгресс должен будет принять соответствующий закон, который затем должен подписать президент, – говорится в сообщении.

К слову, сбой в работе сайта произошел спустя несколько часов ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и последовавших со стороны Тегерана угроз. В это время одним из самых популярных хэштегов в Twitter стал #WorldWarIII (Третья мировая война).

Напомним, 31 декабря 2019 года в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде из-за авиаудара по объектам организации Хезболла на территории страны.

По словам американского лидера Дональда Трампа, за этой атакой стоит Иран.

Ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Фото: Dreamstime

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