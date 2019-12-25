Патриотический экстаз: женщина расцеловала поезд, приехавший в Крым из Санкт-Петербурга

В Севастополе женщина зацеловала вагон первого поезда, который приехал из Санкт-Петербург по Керченскому мосту.

Российский телеканал опубликовал видео с жительницей Севестополя, которая целовала первый поезд, прибывший в аннексированный Крым из Санкт-Петербурга.

Пенсионерка накрасила губы и выцеловала на вагоне слова Крым! и Ура!

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Неадекватное поведение женщины поддержали, стоящие рядом люди и начали скандировать Россия! и Мост наш!

Также женщина рассказала о величии севастопольцев и заявила, что “только в Севастополе живут настоящие россияне”. После этой фразы женщина продолжила целовать вагон.

Напомним, 23 декабря Россия незаконно открыла железнодорожное движение по Керченскому мосту. МИД Украины осудил открытие движения по железной дороге, который построили с нарушением международного права.