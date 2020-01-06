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Факти / Світ / Росія

Поклонська хоче стати послом РФ в Україні

“Екс-прокурор” анексованого Криму та депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила, що готова стати послом Росії в Україні.

Поклонська хоче стати послом РФ в Україні

“Екс-прокурор” анексованого Криму та депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська висловила бажання “поїхати і працювати” послом Росії в Україні.

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Вона заявила про це, коментуючи свою заяву в Facebook.

– Росія та Україна нерозривно пов’язані між собою та для мене є рідними і коханими країнами. Нехай когось ці слова збентежать, але і Росія, й Україна живуть в мені й я цим пишаюсь. Наявність посла Росії в Києві може стати найважливішим кроком на шляху до врегулювання конфлікту, – написала вона.

Раніше Факти ICTV писали, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва нібито додзвонилася до президента України Володимира Зеленського. Однак український лідер відмовився з нею говорити.

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