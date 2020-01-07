США готовят санкции против Ирака – Washington Post

Администрация президента США начала разработку санкций против Ирака из-за решения страны о выводе войск Соединенных Штатов.

Сейчас у США нет окончательного решения касательно введения санкций против Ирака.

По информации издания Washington Post, сейчас за их разработку отвечает администрация президента США. Ограничительные меры могут ввести из-за решения Ирака о выводе американских войск из страны.

Ведущую роль в реализации санкций должны играть Министерство финансов США и Белый дом.

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Один из собеседников издания заявил, что Соединенные Штаты не хотят спешить с введением санкций, поскольку хотят увидеть, выполнит ли Ирак решение о выводе американских войск.

Введение ограничительных мер против Ирака должно нанести определенный вред США, ведь в последние годы между странами установились тесные связи.

Напомним, в Ираке ввели ограничение на деятельность международной коалиции на территории страны.