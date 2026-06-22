Во время атаки на Харьков ударными беспилотниками была повреждена многоэтажка.

Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.

Атака на Харьков 22 июня: что известно

По предварительным данным, вражеский ударный дрон попал в фасадную часть многоэтажного жилого дома в Шевченковском районе Харькова.

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По словам городского главы, удар пришелся на уровень 22-го этажа.

После попадания загорелся фасадный материал, однако пожар потух еще до прибытия спасателей.

Также в результате удара в доме выбило около десяти окон.

Предварительно, информации о пострадавших не поступало.

Соответствующие службы продолжают обследование места удара и уточняют окончательные последствия атаки на Харьков 22 июня.

Накануне, вечером 21 июня, российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Тогда, по данным городского главы Игоря Терехова, под удар врага попал также многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе города.

Попадание зафиксировали на уровне 12-го этажа. На месте возник пожар. Обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 580-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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