В ночь на 22 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на Запорожье 22 июня: что известно

Воздушную тревогу в области объявили из-за угрозы ударных беспилотников. Впоследствии стало известно, что враг совершил атаку на Запорожье.

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По словам Ивана Федорова, в результате попадания разрушен частный жилой дом. На месте возник пожар.

Также повреждения получила многоэтажная жилая застройка — взрывной волной выбило окна и повредило фасад здания.

В результате атаки на Запорожье сегодня, 22 июня, пострадал мужчина. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Утром 22 июня враг повторно атаковал Запорожье. На этот раз российская армия попала по нежилому зданию. На месте удара произошел пожар. Прошло без пострадавших.

Кроме того, около 23:00 21 июня враг нанес удар по частному домовладению в одном из районов Запорожья. Произошел пожар.

В результате атаки пострадали два человека: 67-летняя женщина получила осколочные ранения конечностей, 71-летний мужчина — острую реакцию на стресс.

Сейчас на месте работают профильные службы. Продолжается ликвидация последствий российской атаки на Запорожье 22 июня и обследование повреждений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 580-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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