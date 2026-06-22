В Украине 22 июня отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны. Именно в этот день 85 года назад началась немецко-советская война, которая унесла жизни от 8 до 10 млн украинцев. Это почти четверть всего тогдашнего населения нашей страны, которое составляло около 40 млн.

Во многих странах в День памяти чествуют жертв не только Второй мировой войны, но и Первой, а также локальных войн. К примеру, в США чтят память погибших в военных конфликтах еще со времен Гражданской войны, которая остается самым кровавым этапом в истории страны. А в Южной Корее чествуют погибших в войне на полуострове в 1950-х.

Традиции памяти в разных странах

Первая мировая война, которая началась в 1914 году, стала одним из самых смертоносных конфликтов в истории. За четыре года, по приблизительным подсчетам, она унесла жизни более 10 млн военных и более 10 млн мирных жителей, а еще больше людей были ранены и получили увечья.

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В Великобритании в ближайшее к 11 ноября воскресенье отмечают Воскресенье памяти. Сама дата приурочена к подписанию Версальского договора между государствами-победителями с одной стороны и побежденной Германией — с другой.

Позже в этот день в Британии начали чтить память погибших британских солдат во всех конфликтах со времен Первой мировой войны минутой молчания. Также в стране носят Маки памяти — символ памяти жертв всех вооруженных конфликтов с 1914 года.

Использование цветков мака как символа было вдохновлено стихотворением канадского поэта Джона МакКрея В полях Фландрии. Он написал его после гибели своего близкого друга.

Поля во Фландрии, здесь маки шелестят

Между крестами, где на ряде ряд

Нам обозначил место; в небе, на лету,

Щебечут жаворонки смело песню ту,

Она неслышна среди пушек, что внизу гремят.

Во Франции День перемирия отмечают торжественно с церемониями также 11 ноября. По стране проводят специальные церковные службы, а люди надевают символы мака. В последние годы в этот день чествуют всех погибших в войнах, начиная с Первой мировой войны, в которой погибло 1,8 млн французов. По количеству человеческих потерь Франция в той войне уступила только России и Германии.

11 ноября в Польше отмечают День независимости — восстановление независимости страны после раздела 1918 года и одновременно прекращение огня в Первой мировой войне на западном фронте. Это государственный праздник с церемониями, церковными службами и парадами.

В Австралии и Новой Зеландии 25 апреля отмечают национальный день памяти — День АНЗАК. Сначала это был день памяти австралийцев и новозеландцев, погибших в Первой мировой войне. После Второй мировой войны в этих двух странах вспоминают своих граждан, погибших во всех войнах и военных конфликтах.

В этот день проводятся церковные службы и встречи ветеранов. Кроме того, только в этот день разрешается играть в национальную игру с подбрасыванием монет ту-ап, которой увлекались солдаты Первой мировой войны.

В Турции чествование погибших воинов происходит в День мучеников 18 марта. Тогда чтят память всех, кто погиб во время службы за страну. Эта дата приурочена к победе в Первой мировой войне во время Галлипольской кампании. По всей стране проходят церемонии памяти погибших турецких солдат.

Итальянцы чествуют павших солдат, проводя памятные церемонии 4 ноября в День национального единства и вооруженных сил. Дата приурочена к годовщине капитуляции Австро-Венгрии перед Италией в 1918 году.

6 июня в Южной Корее отмечают День памяти. В этот день чествуют гражданских и военнослужащих, погибших в войне между Северной и Южной Кореей в 1950-х годах. Чествование начинается с утренней минуты молчания.

Неизвестного солдата похоронили среди королей

В большинстве стран Запада, чтобы почтить память воинов, отдавших свою жизнь, были возведены мемориальные плиты и кенотафы. Во многих странах Европы и мира есть памятники неизвестному солдату, возведенные в память всех воинов, павших в войне.

Считается, что первой могилой неизвестного солдата была святыня в корейском городе Чинджу. Там чтили память всех, кто погиб, защищая Корею во время Японского вторжения 1592 года, а также погибших в войне гражданских.

А первым известным памятником неизвестному солдату в Европе является статуя Landsoldaten (Доблестный рядовой солдат) в датском городе Фредерисия. Это памятник 1849 года времен Первой Шлезвийской войны.

Наиболее известной в мире могилой неизвестного солдата является захоронение в Вестминстерском аббатстве. Его идея возникла у капеллана Дэвида Рейлтона, когда он заметил в 1916 году на заднем дворе в Арментьере могилу с грубым крестом, на котором были написаны карандашом слова Неизвестный британский солдат.

В августе 1920 года он написал декану Вестминстера Герберту Райлу, который вместе с премьер-министром Дэвидом Ллойдом Джорджем поддержал эту идею. Останки были эксгумированы из четырех мест сражений — Энны, Соммы, Арраса и Ипра. Четыре солдата (по некоторым данным, шесть) были похоронены в аббатстве 11 ноября 1920 года.

— Под этим камнем лежит тело британского воина. Неизвестного ни по имени, ни по званию. Привезенное из Франции, чтобы покоиться среди самых прославленных земляков… Похоронили его среди королей, потому что он делал добро для Бога и для своего дома, — говорится в эпитафии.

Королева-мать Елизавета Боуз-Лайон начала традицию оставлять свадебный букет на могиле в Вестминстерском аббатстве в 1923 году после ее свадьбы с герцогом Йоркским. Эту традицию продолжают и сейчас, в частности цветы на могилу возложили принцесса Уэльская Кэтрин и герцогиня Сассекская Меган.

Аналогичная могила с захоронением неизвестного французского солдата есть в Париже под Триумфальной аркой. На эпитафии написано: Здесь покоится французский солдат, отдавший жизнь за родину 1914-1918.

В США могила неизвестному солдату находится на Арлингтонском национальном кладбище. Мемориал посвящен погибшим военнослужащим Соединенных Штатов, останки которых не были опознаны. Тело неизвестного солдата, найденного во Франции, было торжественно похоронено под мраморным надгробием 11 ноября 1921 года.

В Украине самой известной могилой неизвестному солдату считается памятник в Киеве в Парке вечной славы. В центре мемориала — 27-метровый обелиск, а у подножия — вечный огонь, обрамленный бронзовым венком. Также в Одессе есть памятник неизвестному матросу, который увековечивает память моряков, павших во время защиты и освобождения Одессы в годы немецко-советской войны.

Памятники “солдатам-освободителям”

Рядом с могилами неизвестных солдат во времена СССР возводили памятники так называемым освободителям. Такими монументами были усеяны города стран, находившихся под оккупацией Москвы. Когда Россия оккупировала украинский полуостров Крым, она повторила свою маниакальную идею с этими статуями, установив скульптуру “зеленым человечкам” в Симферополе.

В основном подобные памятники после Второй мировой войны, установленные СССР, были посвящены освобождению от немецкой оккупации. Но сама идея с “освободителями” является несколько абсурдной, ведь, по сути, страны, освободившись от оккупации одного режима, оказались под оккупацией другого. По меркам здравого смысла это должно было выглядеть так: помогли освободить территорию и убрались оттуда прочь. А монументы пусть возводят уже сами страны в знак благодарности.

В то же время на монументе “воинам-освободителям” в словацком городе Кошице, построенном в честь Красной армии, которая освободила город от немецкой оккупации, есть такое предложение на русском: Пролетарии всех стран, объединяйтесь.

Сейчас танки, статуи, скульптуры, напоминающие о коммунистическом периоде, почти исчезли во многих странах Восточной Европы. Из-за полномасштабного нападения России на Украину в некоторых странах начали дискутировать о дальнейшем сохранении памятников в честь советских солдат.

В ноябре 2022 года в Риге был демонтирован огромный памятник советским “освободителям”. В Литве был демонтирован мемориальный объект на месте захоронения советских солдат. Единственное, что осталось от скульптурной группы, — имена павших советских солдат.

— Возможно, это неприятно слышать, но в нашем сознании этот солдат олицетворяет депортации и убийства, разрушение страны, а не освобождение, — сказал еще в 2007 году экс-президент Эстонии Томас-Гендрик Ильвес в интервью русской службе BBC относительно памятника Воину-освободителю.

После обретения Эстонией независимости у памятника Бронзовому солдату погасили вечный огонь и убрали таблички с именами погибших. Вместо этого там появилась надпись: Павшим во Второй мировой войне. Возле памятника часто происходили стычки. В 2007 году правительство приняло решение перенести монумент из центра Таллинна на военное кладбище.

В Болгарии самая известная скульптура ‒ Алеша ‒ советскому “солдату-освободителю” стоит в городе Пловдив. Это почти 12-метровая скульптура, которая смотрит на восток. В 1989 году состоялась первая попытка сноса памятника как символа советской оккупации, но жители города устроили круглосуточную охрану под монументом.

Когда его пытались снести в 1993 году, то группа российских ветеранов в Болгарии пригрозила актом общественного самосожжения. Еще через три года решение общественного совета Пловдива о сносе отменил окружной суд, а Верховный суд признал его памятником Второй мировой войны.

Как мемориалы использовали в целях реваншизма

В августе 1914 года состоялась битва под Танненбергом, в которой сошлись российская императорская армия и имперская армия Германии. Она длилась пять дней и завершилась поражением россиян. В тогдашней идеологии Германской империи она считалась своеобразным реваншем за поражение в 1410 году Немецкого ордена от польско-литовского войска в Грюнвальдской битве.

После нее начальник немецкого Генштаба Пауль фон Гинденбург сообщил императору Вильгельму II следующее: Пятно позора мы основательно стерли по широкому кругу вокруг старого места битвы.

В десятую годовщину битвы был открыт монументальный комплекс, похожий на Стоунхендж. Позже Адольф Гитлер использовал его как символ власти в Третьем Рейхе, воспользовавшись мифом о Гинденбурге после его смерти. С 1933 года проходили ежегодные празднования победы в битве с привлечением детей. Это символизировало, что Германия до последнего человека и ребенка стоит на страже страны.

Тогдашние немецкие национал-радикалы называли Танненбергский мемориал символом победоносности Германии и заявляли, что Танненберг является символом вечной борьбы немецкой земли, сущности и культуры. Но в январе 1945 года во время отступления немецких войск Гитлер приказал взорвать мемориал.

После Второй мировой войны ключевыми столпами послевоенного общества Германии стала политика памяти наряду с демократией и антифашизмом. Страна была разделена пополам между победителями на ФРГ и ГДР.

Происходил процесс денацификации, хотя в ГДР он был несколько более жестоким. Там действовали концентрационные лагеря, где содержали бывших активных участников национал-социалистического движения.

— В 2015 году один из фондов, который занимается политикой памяти, провел опрос, и 69% немцев заявили, что их предки не участвовали во Второй мировой войне. Это несмотря на то, что существует огромная сеть учреждений, которые занимаются сохранением политики памяти, — отметил в интервью Локальной истории главный научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины Сергей Стельмах.

После окончания Второй мировой войны СССР возвел в Германии много памятников, которые должны были напоминать о павших в войне советских солдатах. Кроме целесообразности советских мемориалов в Берлине, ведутся дискуссии и относительно памятника красноармейцу в Дрездене, который перенесли и поставили неподалеку от Военно-исторического музея Бундесвера.

В конце марта 2022 года дрезденский политик из Свободной демократической партии Штефан Шарф написал в Twitter: Нет, оставлять в Дрездене советский памятник нельзя. Не из-за 1945-го, а из-за 1953-го, 1958-го и 2022 года.

Дело в том, что первая гвардейская танковая армия СССР, которая дислоцировалась в Дрездене до 1993 года, участвовала в противодействии народному восстанию в ГДР в 1953 году и подавлении Пражской весны в 1968-м. Сегодня же российская 1 гвардейская танковая армия орудует в Украине. По мнению Шарфа, это придает красноармейцу более чем горький привкус.

В то же время научный руководитель военно-исторического музея в Дрездене Кристиане Янеке не считает идею сноса памятника хорошей. По ее словам, историю нельзя переписывать, а памятники являются напоминанием о том, что происходило.

Национальное военное мемориальное кладбище

В мае 2022 года Верховная Рада приняла проект закона о создании Национального военного мемориального кладбища, который также определяет порядок организации захоронений и перезахоронений украинских защитников.

Местом расположения мемориального кладбища выбрали два участка в Гатненской громаде Фастовского района Киевской области. В декабре 2023 года парламент принял соответствующее решение. Через два месяца был утвержден порядок выделения средств на строительство и функционирование. Речь шла о 515 млн грн.

‒ Создание такого кладбища имеет очень большое значение для нашей страны, и поэтому — в центре внимания нашего правительства, — подчеркнул премьер Денис Шмыгаль.

Однако жители Гатненской громады остались недовольны выбором места мемориального кладбища и начали протестовать. Они заявляли, что мол, мемориальное кладбище якобы повлечет загрязнение грунтовых вод и уничтожение леса.

Патронатная служба Азова в протестах видит российский след и манипуляции, а в правительстве заявили, что опасения безосновательны.

‒ Мы не обвиняем участников митинга, но видим четкие манипулятивные и провокационные заявления, явно инспирированные ФСБ России. Спекуляции и скандалы именно на теме захоронения военных ‒ дело рук российских агентов, — отметили в Патронатной службе.

Они призвали гражданских пересмотреть свою позицию и поддержать строительство мемориального комплекса в знак уважения военных, которые отдали жизнь, защищая Украину и право мирно жить в собственном государстве.

В Минветеранов сообщали, что на Национальном военном мемориальном кладбище имеют право на захоронение военнослужащие, которые защищали Украину, ветераны АТО, ООС и другие лица.

В Украине долгое время продолжались дискуссии относительно локации мемориального комплекса. Сначала его предлагали возвести в урочище Лысая гора в Киеве, но против выступили активисты и правительство. Также среди предложений была Быковня на Киевщине, но президент не подписал документ, хотя его одобрила Рада.

В 2023-м Кабмин разрешил возвести мемориальное кладбище в поселке Гатное, но против выступили родные павших. Наконец в марте 2024 года была согласована локация возле Южного кладбища в Гатненской громаде Киевской области.

Первый этап строительства военного кладбища завершился прошлой весной. Первые захоронения там провели 29 августа 2025 года — в День памяти погибших защитников Украины. В начале этого года Верховный Суд признал незаконной передачу земельного участка под Национальное мемориальное кладбище, что фактически останавливает его строительство. Это решение возмутило военных, поскольку оно блокирует создание объекта, который должен стать символом вечной памяти.

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