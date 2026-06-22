Сегодня, 22 июня, украинцы чтят память погибших в годы Второй мировой войны.

В мире на этот день приходится ряд необычных дат – это Всемирный день купания, День позитивных медиа, Всемирный день тропического леса, День шоколадного эклера, Международный день Фольксвагена Жук и даже Всемирный день верблюда.

В церковной традиции в этот день вспоминают святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

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Факты ICTV собрали все самое важное о праздниках 22 июня, а также кто празднует именины, какие приметы остались нам от предков, что стоит сделать в этот день, а от чего лучше воздержаться.

Какой сегодня церковный праздник – 22 июня 2026 года

В этот день вспоминают священномученика Евсевия, епископа Самосатского, который жил в IV веке. Он был непоколебим в защите православного вероучения от арианской ереси, за что неоднократно подвергался преследованиям.

Святого Евсевия убили во время поездки в город Долиха, где он тайно рукополагал нового епископа. Оппоненты подстерегли его и бросили на голову черепицу с крыши.

Какой сегодня, 22 июня 2026 года, день в Украине

В Украине 22 июня – это День скорби и памяти жертв войны. Именно в этот день в 1941 году начался новый этап Второй мировой – вторжение нацистской Германии на территорию СССР, что привело к масштабным боевым действиям в Украине.

Это официальный день национальной памяти, когда вспоминают миллионы погибших военных и мирных жителей, депортированных, принудительно вывезенных и пострадавших в огне военных событий.

Кто празднует день ангела 22 июня 2026 года

В эту дату день ангела отмечают Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян и Анастасия. Если среди ваших знакомых есть люди с такими именами – не забудьте поздравить их с днем небесного покровителя.

Что нельзя делать 22 июня 2026 года

Начинать новые дела, проекты, сделки или подписывать контракты.

Браниться, ругаться или ссориться.

Стричься.

Сплетничать или обсуждать других.

Поднимать деньги с земли.

Кроме того, по народным поверьям, девушкам советовали ходить босиком по траве, чтобы не остаться без жениха.

Что можно делать сегодня

Это удачное время для завершения ранее начатых дел, наведения порядка и самопознания.

Хорошо заниматься домашними делами – уборкой, мелким ремонтом, закупками. День также благоприятен для поездок, переездов, торговых дел или юридической деятельности.

Рекомендуются медитации, глубокий сон, оздоровительные процедуры с водой.

Народные приметы на 22 июня 2026 года

Ягод много – будет холодная зима.

Ласточки, стрижи, вороны низко летают или кричат – к дождю.

Вечерняя роса предвещает ясный завтрашний день, а утренний туман – дождь.

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