Air France прекращает полеты над Ираном и Ираком

Авиакомпания Air France объявила о приостановке полетов над территориями Ирана и Ирака.
Французский национальный авиаперевозчик Air France объявил, что прекращает выполнение рейсов, маршруты которых проложены через воздушное пространство Ирана и Ирака.
Несколько раньше FAA, Федеральное управление гражданской авиации США, запретило американским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Омана и над Персидским заливом.
Причина этих мер – резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке после ликвидации Соединенными Штатами Касема Сулеймани, командира отряда Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана.
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Air France suspend “tout survol des espaces aériens iranien et irakien”(communiqué) #AFP pic.twitter.com/XU7y5tlgMn
— Agence France-Presse (@afpfr) January 8, 2020
Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.
В результате крушения погибли 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.
Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.