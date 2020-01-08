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Факты / Мир

Air France прекращает полеты над Ираном и Ираком

Авиакомпания Air France объявила о приостановке полетов над территориями Ирана и Ирака.

Air France прекращает полеты над Ираном и Ираком

Французский национальный авиаперевозчик Air France объявил, что прекращает выполнение рейсов, маршруты которых проложены через воздушное пространство Ирана и Ирака.

Несколько раньше FAA, Федеральное управление гражданской авиации США, запретило американским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Омана и над Персидским заливом.

Причина этих мер – резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке после ликвидации Соединенными Штатами Касема Сулеймани, командира отряда Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Читайте: США и РФ запретили полеты пассажирских самолетов над Ираном и Ираком

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана. 

В результате крушения погибли 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

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