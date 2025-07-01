Как подать мотивационное письмо при поступлении в ЗВО: пошаговая инструкция

В приказе Министерства образования и науки № 168 Об утверждении порядка приема на обучение для получения высшего образования указано, что конкурсный отбор осуществляется на основе конкурсных баллов, а также мотивационных писем.

Каждый, кто желает поступить в учреждение высшего образования, вместе с заявлением и другими документами должен добавлять мотивационное письмо.

Факты ICTV узнавали, как подать мотивационное письмо, и какие критерии учитываются при его рассмотрении.

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Что такое мотивационное письмо и зачем его подавать

Это документ, в котором письменно изложена информация об абитуриенте и его заинтересованность в поступлении на конкретное конкурсное предложение. Также в письме указываются достижения, свои ожидания от обучения, указываются слабые и сильные стороны.

Вместе с текстом мотивационного письма нужно указывать документы, подтверждающие собственные достижения. Это касается различных наград, участия в олимпиадах, конкурсах. Документы, подтверждающие собственные достижения, подаются на электронный почтовый ящик приемной комиссии каждого учебного заведения.

Как подать к рассмотрению мотивационное письмо

К каждому электронному заявлению поступающий добавляет мотивационное письмо в виде текста. Если есть приложения к мотивационному письму, их следует отправлять на электронный адрес, определенный приемной комиссией учебного заведения.

В случае подачи заявления в бумажной форме мотивационное письмо также подается на бумаге. Приложения к нему могут быть представлены как в бумажной, так и в электронной форме. В заявлении, внесенном в ЕГЭБО, указывается номер личного дела поступающего, в котором хранится мотивационное письмо.

Как подать письмо:

При подаче заявления в ЗВО, в электронном кабинете содержится специальное окошко, куда можно добавить текст мотивационного письма.

Именно там нужно в полной мере изложить ваши преимущества, недостатки, а также желание учиться в конкретном заведении.

На заполнение этого блока заявления предоставляется не более 120 минут. Поэтому лучше заранее составить текст письма в Word, а затем вставить его в соответствующий блок при подаче заявления.

Когда учитывают мотивационное письмо:

Оно может рассматриваться не всегда , но лицо должно в обязательном порядке добавлять этот документ к заявлению на поступление.

, но лицо должно в обязательном порядке добавлять этот документ к заявлению на поступление. Оно применяется, когда два человека набрали одинаковое количество конкурсных баллов.

В таком случае отдают предпочтение абитуриенту, который имеет большие достижения, лучше оформил свое мотивационное письмо.

Как оценивается мотивационное письмо при поступлении

Стоит отметить, что в приказе МОН не указано параметров оценивания таких документов.

— Оценивание осуществляется в соответствии с критериями приемных комиссий каждого учебного заведения, — указано в приказе.

Также в приказе указано, если во время конкурсного отбора используются мотивационные письма, то они должны проверяться на оригинальность.

Сейчас в сети интернет содержится значительное количество шаблонов и даже текстов писем, которые могут использоваться абитуриентами.

Содержание и структура мотивационного письма

Правила приема в каждое учебное заведение в 2025 году разрабатываются в соответствии с законодательством Украины и утверждаются педагогическим советом определенного учебного заведения. Именно в правилах приема содержатся требования к структуре и содержанию мотивационных писем абитуриентов. То есть каждое учебное заведение разрабатывает собственную структуру и требования к таким документам.

Из-за различных требований, для каждого учебного заведения придется составлять собственное мотивационное письмо. Нужно добавлять к письму документы, подтверждающие достижения, которые могут быть полезны для конкретного ЗВО. Они доказывают, что абитуриент действительно достоин учиться в определенном заведении и на соответствующей специальности.

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