PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Авіакатастрофа в Ірані: Канада хоче приєднатися до розслідування

Канада збирається домагатися її включення в групу для розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані.

Джастін Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна хоче допомогти у розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ, який розбився в Ірані.

За його словами, Канада збирається домагатися прямої участі її представників у розслідуванні катастрофи літака в Тегерані.

– Канада спиратиметься на міжнародних партнерів для консульської підтримки і звернеться безпосередньо до Ірану з проханням допомогти у розслідуванні катастрофи українського комерційного літака в Ірані, в результаті якої загинули щонайменше 63 канадця, – сказав Трюдо.

Читайте: Зеленський записав звернення у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань 9 січня має поговорити з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джаведом Заріфом щодо розслідування авіакатастрофи літака МАУ.

Крім того, ведеться підготовка консульських груп для поїздки в Іран, якщо уряд країни дозволить її.

До слова, в Іран вилетів літак Міноборони України, на якому знаходиться група експертів.

Джерело: IPolitics

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Українським авіакомпаніям заборонили літати над Іраком – Державіаслужба
Українським авіакомпаніям заборонили літати над Іраком – Державіаслужба
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Україна вивчає версію ураження літака МАУ ракетою – Данилов
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Літак МАУ намагався повернутися в аеропорт Тегерана – попередня доповідь
Вибухнув після дотику із землею – нове відео авіакатастрофи літака МАУ
Вибухнув після дотику із землею – нове відео авіакатастрофи літака МАУ
Канада вимкнула підсвічення найвищої вежі на знак жалоби за жертвами катастрофи МАУ
Канада вимкнула підсвічення найвищої вежі на знак жалоби за жертвами катастрофи МАУ
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Авіакатастрофа в Ірані могла статися через технічну несправність – Reuters
Борт з українськими фахівцями приземлився в Ірані для розслідування авіакатастрофи
Борт з українськими фахівцями приземлився в Ірані для розслідування авіакатастрофи
Зеленський записав звернення у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані
Зеленський записав звернення у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка