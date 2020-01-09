Канада збирається домагатися її включення в групу для розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна хоче допомогти у розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ, який розбився в Ірані.

За його словами, Канада збирається домагатися прямої участі її представників у розслідуванні катастрофи літака в Тегерані.

– Канада спиратиметься на міжнародних партнерів для консульської підтримки і звернеться безпосередньо до Ірану з проханням допомогти у розслідуванні катастрофи українського комерційного літака в Ірані, в результаті якої загинули щонайменше 63 канадця, – сказав Трюдо.

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Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань 9 січня має поговорити з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джаведом Заріфом щодо розслідування авіакатастрофи літака МАУ.

Крім того, ведеться підготовка консульських груп для поїздки в Іран, якщо уряд країни дозволить її.

До слова, в Іран вилетів літак Міноборони України, на якому знаходиться група експертів.

Джерело: IPolitics