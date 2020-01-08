Авиакатастрофа в Иране: самолет Минобороны с 45 экспертами вылетел из Киева

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что результаты работы украинских специалистов в Иране по выяснению причин авиакатастрофы будут очень качественными.
Самолет Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
– Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения, – написал он на своей странице в Facebook в среду вечером.
Данилов уверен, что результаты работы украинских специалистов в Иране по выяснению причин авиакатастрофы будут очень качественными.
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Эксперты заходят на борт самолета в Тегеран. Фото: Алексей Данилов.
– Была сформирована группа из представителей высокого уровня, которая сейчас отправляется в Тегеран, в которую входят представители 12 учреждений. Все ведущие учреждения, которые должны принимать в этом участие, представлены в этой группе. В целом состав группы насчитывает 45 человек, – подчеркнул он.
Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.
В результате крушения погибли 11 украинцев.
Фото: Кирилл Тимошенко