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Факты / Украина

Авиакатастрофа в Иране: самолет Минобороны с 45 экспертами вылетел из Киева

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что результаты работы украинских специалистов в Иране по выяснению причин авиакатастрофы будут очень качественными.

Авиакатастрофа в Иране: самолет Минобороны с 45 экспертами вылетел из Киева

Самолет Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

– Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения, – написал он на своей странице в Facebook в среду вечером.

Данилов уверен, что результаты работы украинских специалистов в Иране по выяснению причин авиакатастрофы будут очень качественными.

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Эксперты заходят на борт самолета в Тегеран. Фото: Алексей Данилов

– Была сформирована группа из представителей высокого уровня, которая сейчас отправляется в Тегеран, в которую входят представители 12 учреждений. Все ведущие учреждения, которые должны принимать в этом участие, представлены в этой группе. В целом состав группы насчитывает 45 человек, – подчеркнул он.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.

Фото: Кирилл Тимошенко

Источник: Интерфакс-Украина

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