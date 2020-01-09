Иран привлечет компанию Boeing к расследованию катастрофы лайнера МАУ

Правительство Ирана просит компанию Boeing прислать своего представителя для расследования крушения украинского самолета под Тегераном.

Представитель Организации гражданской авиации Хасан Резаифар заявил, что власти Ирана приняли решение пригласить экспертов американской компании-производителя самолетов Boeing для расследования причин катастрофы украинского лайнера под Тегераном.

– Помимо Украины, Швеция и Канада уже предоставила своих специалистов для расследования. Компания-производитель самолетов также представила Ирану своего официального представителя, – сказал чиновник.

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Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране сбила ракета – на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.

Он заявил, что по разведданным из нескольких источников украинский самолет был случайно сбит Ираном.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что существует много информации, которая доказывает причастность Ирана к сбиванию украинского самолета МАУ в Тегеране.

Источник: Press TV