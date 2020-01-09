Штурм администрации президента в Абхазии: власти говорят о попытке госпереворота

В Абхазии люди штурмуют администрацию президента и требуют провести новые выборы.

Сотни человек начали штурм администрации президента в Абхазии. Они выломали дверь и окно, чтобы пробраться внутрь здания.

Полиция сдерживает толпу. На площади перед администрацией находилось около 500 человек, включая силовиков.

Протестующие призывают не признавать выборы президента 25 августа 2019 года легитимными и требуют провести новые выборы.

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Один из инициаторов митинга Ахра Авидзба требует отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба из-за того, что один из арестованных по громкому делу об убийстве воров в законе в ноябре 2019 года якобы работает в охране президента страны.

В администрации президента назвали происходящее попыткой государственного переворота.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением относительно так называемых президентских выборов в оккупированной Абхазии, которые прошли 25 августа под контролем РФ. В ведомстве также отметили, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, и призвали РФ к выполнению норм международного права и пересмотру решения о признании “независимости” так называемых республик Абхазия и Южная Осетия.