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Факты / Мир

Хоакина Феникса арестовали за участие в эко-протесте

Актер Хоакин Феникс принял участие в акции протеста против климатических изменений в Вашингтоне. Полиция арестовала около 150 участников акции.

Триумфатор Золотого глобуса поддерживает убеждение, что производство молока и мяса влияет на изменение климата. Именно поэтому актер убежденный вегетарианец. В полицию он попал со своим коллегой актером Мартином Шином.

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– Есть вещи, которые невозможно избежать. Но изменить свои пищевые привычки может каждый, — заявил Феникс.

Акции проходят в Вашингтоне каждую пятницу. Организатора акции вдохновил вдохновил пример эко-активистки из Швеции Греты Тунберг.

6 января Хоакин Феникс получил Золотой глобус в номинации Лучший актер в драме за главную роль в картине Тодда Филлипса Джокер.

Джокер

Напомним, 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к акции Rogerwakeupnow (Роджер, проснись).

Ее участники недовольны тем, что швейцарский теннисист Роджер Федерер является послом банка Credit Suisse, который инвестирует в добычу полезных ископаемых и, следовательно, наносит вред окружающей среде.

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