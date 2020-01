Хоакина Феникса арестовали за участие в эко-протесте

Актер Хоакин Феникс принял участие в акции протеста против климатических изменений в Вашингтоне. Полиция арестовала около 150 участников акции.

Триумфатор Золотого глобуса поддерживает убеждение, что производство молока и мяса влияет на изменение климата. Именно поэтому актер убежденный вегетарианец. В полицию он попал со своим коллегой актером Мартином Шином.

Joaquin Phoenix: “I struggle so much with what I can do [to combat climate change] at times. There are things that I can’t avoid — I flew a plane out here today, or last night rather. But one thing that I can do is change my eating habits.” #FireDrillFridays pic.twitter.com/gI3UkpKvBp

— The Hill (@thehill) January 11, 2020