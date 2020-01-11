Хоакина Феникса арестовали за участие в эко-протесте

Актер Хоакин Феникс принял участие в акции протеста против климатических изменений в Вашингтоне. Полиция арестовала около 150 участников акции.

Триумфатор Золотого глобуса поддерживает убеждение, что производство молока и мяса влияет на изменение климата. Именно поэтому актер убежденный вегетарианец. В полицию он попал со своим коллегой актером Мартином Шином.

Joaquin Phoenix: “I struggle so much with what I can do [to combat climate change] at times. There are things that I can’t avoid — I flew a plane out here today, or last night rather. But one thing that I can do is change my eating habits.” #FireDrillFridays pic.twitter.com/gI3UkpKvBp — The Hill (@thehill) January 11, 2020

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– Есть вещи, которые невозможно избежать. Но изменить свои пищевые привычки может каждый, — заявил Феникс.

Акции проходят в Вашингтоне каждую пятницу. Организатора акции вдохновил вдохновил пример эко-активистки из Швеции Греты Тунберг.

6 января Хоакин Феникс получил Золотой глобус в номинации Лучший актер в драме за главную роль в картине Тодда Филлипса Джокер.

Напомним, 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к акции Rogerwakeupnow (Роджер, проснись).

Ее участники недовольны тем, что швейцарский теннисист Роджер Федерер является послом банка Credit Suisse, который инвестирует в добычу полезных ископаемых и, следовательно, наносит вред окружающей среде.