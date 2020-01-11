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Хоакіна Фенікса заарештували за участь в еко-протесті

Актор Хоакін Фенікс взяв участь в акції протесту проти кліматичних змін у Вашингтоні. Поліція заарештувала близько 150 учасників акції.

Тріумфатор Золотого глобуса підтримує переконання, що виробництво молока і м’яса впливає на зміну клімату. Саме тому актор переконаний вегетаріанець. У поліцію він потрапив зі своїм колегою Мартіном Шином.

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– Є речі, яких неможливо уникнути. Але змінити свої споживацькі звички може кожен, – заявив Фенікс.

Акції проходять у Вашингтоні щоп’ятниці. Організатора акції надихнув приклад еко-активістки зі Швеції Грети Тунберг.

6 січня Хоакін Фенікс отримав Золотий глобус в номінації Кращий актор в драмі за головну роль в картині Тодда Філліпса Джокер.

Джокер

Нагадаємо, 17-річна екоактивістка Ґрета Тунберґ приєдналася до акції Rogerwakeupnow (Роджер, прокинься).

Її учасники незадоволені тим, що швейцарський тенісист Роджер Федерер є амбасадором банку Credit Suisse, який інвестує у видобуток корисних копалин і, отже, завдає шкоди навколишньому середовищу.

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