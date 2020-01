Хоакіна Фенікса заарештували за участь в еко-протесті

Актор Хоакін Фенікс взяв участь в акції протесту проти кліматичних змін у Вашингтоні. Поліція заарештувала близько 150 учасників акції.

Тріумфатор Золотого глобуса підтримує переконання, що виробництво молока і м’яса впливає на зміну клімату. Саме тому актор переконаний вегетаріанець. У поліцію він потрапив зі своїм колегою Мартіном Шином.

Joaquin Phoenix: “I struggle so much with what I can do [to combat climate change] at times. There are things that I can’t avoid — I flew a plane out here today, or last night rather. But one thing that I can do is change my eating habits.” #FireDrillFridays pic.twitter.com/gI3UkpKvBp

— The Hill (@thehill) January 11, 2020