Санкции против Ирака: США пригрозили блокированием средств от продажи нефти

Вашингтон пригрозил Багдаду лишением доступа к иракскому правительственному счету в США, на котором хранятся средства от продажи нефти.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц в Багдаде.
Речь идет о счете в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Его могут заблокировать, если США придется вывести свои войска из Ирака.
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Соответствующее предупреждение 8 января получил премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди.
Потеря денег может привести к кризису в финансовой системе Ирака.
В 2015 году власти США уже блокировали Ираку доступ к счету на несколько недель из-за подозрений, что средства с него направлялись в банки Ирана и на счета террористической группировки Исламское государство.
Напомним, ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.
Источник: The Wall Street Journal