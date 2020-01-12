Санкції проти Іраку: США пригрозили блокуванням коштів від продажу нафти

Вашингтон пригрозив Багдаду позбавленням доступу до іракського урядовому рахунку в США, на якому зберігаються кошти від продажу нафти.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на неназваних офіційних осіб у Багдаді.

Йдеться про рахунок у Федеральному резервному банку Нью-Йорка. Його можуть заблокувати, якщо США доведеться вивести свої війська з Іраку.

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Відповідне попередження 8 січня отримав прем’єр-міністр Іраку Адель Абд аль-Махді.

Втрата грошей може призвести до кризи у фінансовій системі Іраку.

У 2015 році влада США вже блокували Іраку доступ до рахунку на кілька тижнів через підозри, що кошти з нього прямували в банки Ірану і на рахунки терористичного угрупування Ісламська держава.

Нагадаємо, уночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдад загинули щонайменше восьмеро людей, зокрема, командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.

Джерело: The Wall Street Journal