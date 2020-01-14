В Хельсинки из самолета Airbus A320 выпал один из членов экипажа

13 января в аэропорту Хельсинки-Вантаа один из членов экипажа Airbus A320 получил травмы из-за падения из самолета.
Обстоятельствами происшествия занимается Центр по расследованию чрезвычайных ситуаций OTKES.
Читайте: На борту самолета Thai Airways умерли два пассажира
По предварительным данным, член экипажа выпал из самолета через ту же дверь, через которую прошли пассажиры. Это произошло после того, как группа людей села в автобусы, чтобы ехать в терминал.
Выясняются все детали инцидента.
Ранее Факты ICTV писали, что на борту самолета Thai Airways умерли два пассажира.
Источник: OTKES
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