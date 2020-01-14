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Факти / Світ

У Гельсінкі з літака Airbus A320 випав один з членів екіпажу

13 січня в аеропорту Гельсінкі-Вантаа один з членів екіпажу Airbus A320 отримав травми через падіння з літака.

Обставинами цієї справи займається Центр з розслідування надзвичайних ситуацій OTKES.

Читайте: Рятувальники показали роботи на місці аварії літака МАУ в Ірані

За попередніми даними, член екіпажу випав з літака через ті ж двері, через які пройшли пасажири. Це сталося після того, як група людей сіла в автобуси, щоб їхати в термінал.

З’ясовуються всі деталі інциденту.

Раніше Факти ICTV писали, що на борту літака Thai Airways померли два пасажири.

Джерело: OTKES

Фото: Dreamstime

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