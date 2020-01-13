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На борту самолета Thai Airways умерли два пассажира

13 января в аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике самолет авиакомпании Thai Airways совершил экстренную посадку.

Читайте: Спасатели показали работы на месте крушения самолета МАУ в Иране

Самолет летел из Саудовской Аравии в индонезийский аэропорт Сурабая. Из-за плохого самочувствия двух пассажиров воздушное судно приземлилось в аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике.

К моменту приземления самолета двое граждан Индонезии скончались. Детали инцидента выясняются.

Также Факты ICTV писали, что российский самолет совершил жесткую посадку в Анталье.

Источник: Colombo Page

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