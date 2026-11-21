Первая леди США Мелания Трамп заявила, что ведет переговоры с представителями Украины и России о новом режиме прекращения огня, которого надеется добиться до Рождества.

Об этом она сказала в эфире Fox News.

Мелания Трамп ведет переговоры о прекращении огня в Украине

Во время мероприятия по украшению рождественской елки первая леди США ответила на вопрос журналистов о том, чего она больше всего хочет в праздничный период.

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Мелания Трамп отметила, что хотела бы достичь новых договоренностей о прекращении огня между Украиной и Россией. По ее словам, это можно сделать быстро, если обе стороны будут готовы.

— Я уже веду переговоры, так что, возможно, к Рождеству у нас будет еще одно прекращение огня, — сказала первая леди США.

Она также рассказала о своем участии в гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. По словам Мелании Трамп, она начала работать над соответствующими договоренностями с представителями Украины и России после Генеральной Ассамблеи ООН.

Первая леди США отметила, что принимала участие в проработке каждой детали операции, благодаря которой удалось спасти 800 человек, среди которых были дети и пожилые люди.

Напомним, что при посредничестве Мелании Трамп Украина и Россия ранее договорились о временном прекращении огня в районе оккупированных Олешек в Херсонской области. Гуманитарное перемирие длилось с 27 октября по 1 ноября 2026 года.

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