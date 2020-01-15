Президент США Дональд Трамп начал новую атаку на Apple.

Он написал в Twitter, что компания отказывается разблокировать айфоны, используемые убийцами, наркоторговцами и другими насильственными преступными элементами.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020

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В понедельник генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Apple в том, что она не помогает расследованию перестрелки, которая рассматривается как террористический акт.

Трамп обвинил Apple в отказе сотрудничать со следователями, несмотря на то, что его администрация помогала компании в торговле и других вопросах.

Ранее Дональд Трамп поддержал протесты в Тегеране, которые начались после признания Ирана в сбивании украинского самолета.