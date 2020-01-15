PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Трамп обвинил Apple в отказе сотрудничать со следователями

Президент США Дональд Трамп начал новую атаку на Apple.

Он написал в Twitter, что компания отказывается разблокировать айфоны, используемые убийцами, наркоторговцами и другими насильственными преступными элементами.

Читайте: Меня не волнует, пойдет ли Иран на переговоры – Трамп

В понедельник генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Apple в том, что она не помогает расследованию перестрелки, которая рассматривается как террористический акт.

Трамп обвинил Apple в отказе сотрудничать со следователями, несмотря на то, что его администрация помогала компании в торговле и других вопросах.

Ранее Дональд Трамп поддержал протесты в Тегеране, которые начались после признания Ирана в сбивании украинского самолета.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка