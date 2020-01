Трамп обвинил Apple в отказе сотрудничать со следователями

Президент США Дональд Трамп начал новую атаку на Apple.

Он написал в Twitter, что компания отказывается разблокировать айфоны, используемые убийцами, наркоторговцами и другими насильственными преступными элементами.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020