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Факты / Мир

Меня не волнует, пойдет ли Иран на переговоры – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры для урегулирования кризиса, который начался после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Он возложил ответственность за диалог на Тегеран.

– Советник по национальной безопасности сегодня заявил, что санкции и протесты заставят Иран вести переговоры. На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих, – написал Дональд Трамп в Twitter.

Читайте: Трамп призвал Иран не убивать протестующих

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее Дональд Трамп сообщал, что Сулеймани готовил нападения на посольства США, но Пентагон пока не подтвердил его слова.

Фото: Dreamstime

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