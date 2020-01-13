Меня не волнует, пойдет ли Иран на переговоры – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры для урегулирования кризиса, который начался после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Он возложил ответственность за диалог на Тегеран.

– Советник по национальной безопасности сегодня заявил, что санкции и протесты заставят Иран вести переговоры. На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих, – написал Дональд Трамп в Twitter.

National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran “choked off”, will force them to negotiate. Actually, I couldn’t care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and “don’t kill your protesters.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2020 г.

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Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее Дональд Трамп сообщал, что Сулеймани готовил нападения на посольства США, но Пентагон пока не подтвердил его слова.