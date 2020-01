Меня не волнует, пойдет ли Иран на переговоры – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры для урегулирования кризиса, который начался после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Он возложил ответственность за диалог на Тегеран.

National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran “choked off”, will force them to negotiate. Actually, I couldn’t care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and “don’t kill your protesters.”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2020 г.