Папа Франциск впервые назначил женщину дипломатом в Ватикане

16 января Папа Римский Франциск своим указом назначил женщину на одну из самых влиятельных должностей государства. Речь идет о Государственном секретариате Ватикана.

Новым заместителем государственного секретаря Святого престола стала Франческа Ди Джованни. Как сообщается, она имеет 27-летний стаж юридической практики в Ватикане.

Франческа помогала решать проблемы беженцев, занималась вопросами туризма, а также защищала права женщин.

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На своей новой должности Франческа Ди Джованни будет заниматься не только делопроизводством, но и курировать дипломатические отношения Ватикана с ООН и другими межправительственными организациями.

Это уже не первая должность в Ватикане, которая досталась женщине. Папа Римский Франциск выступает за расширение прав и роли женщин в Ватикане.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Папа Римский поддержал гея из Чили.