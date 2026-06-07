В Одесском СИЗО отстранили руководство из-за вероятного нарушения прав человека: что известно
- В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины начали служебную проверку из-за возможного нарушения прав человека в Одесском СИЗО.
- На время проверки руководство следственного изолятора отстранили от выполнения служебных обязанностей.
- Основанием стало видео из соцсетей, на котором, по данным ведомства, зафиксированы противоправные действия в отношении мужчины со стороны людей, находившихся с ним в одной камере.
В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины приступили к служебной проверке из-за возможного нарушения прав человека в Одесском следственном изоляторе.
В Одесском СИЗО могли нарушать права заключенного: начата проверка
Как сообщила Государственная уголовно-исполнительная служба Украины в Facebook, на время проверки руководство СИЗО отстранили от исполнения служебных обязанностей. В учреждение также направили группу руководителей Департамента по исполнению уголовных наказаний, которая должна проверить информацию о вероятном нарушении прав человека и выяснить все обстоятельства инцидента.
В Службе отметили, что основанием для проверки стало видео, распространенное в соцсетях. На нем, по данным ведомства, зафиксированы противоправные действия в отношении мужчины со стороны находившихся с ним в одной камере лиц.
— Несмотря на то, что экспертного заключения относительно достоверности видеоматериала еще нет, руководство СИЗО отстранено от выполнения служебных обязанностей на время проверки, — говорится в сообщении.
Известно, что на видео, которое было опубликовано в сети, мужчину заставляли имитировать поведение собаки.
В ведомстве подчеркнули, что проверку проведут в определенные законом сроки, а ее результаты обнародуют.