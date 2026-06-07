В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины приступили к служебной проверке из-за возможного нарушения прав человека в Одесском следственном изоляторе.

В Одесском СИЗО могли нарушать права заключенного: начата проверка

Как сообщила Государственная уголовно-исполнительная служба Украины в Facebook, на время проверки руководство СИЗО отстранили от исполнения служебных обязанностей. В учреждение также направили группу руководителей Департамента по исполнению уголовных наказаний, которая должна проверить информацию о вероятном нарушении прав человека и выяснить все обстоятельства инцидента.

В Службе отметили, что основанием для проверки стало видео, распространенное в соцсетях. На нем, по данным ведомства, зафиксированы противоправные действия в отношении мужчины со стороны находившихся с ним в одной камере лиц.

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— Несмотря на то, что экспертного заключения относительно достоверности видеоматериала еще нет, руководство СИЗО отстранено от выполнения служебных обязанностей на время проверки, — говорится в сообщении.

Известно, что на видео, которое было опубликовано в сети, мужчину заставляли имитировать поведение собаки.

В ведомстве подчеркнули, что проверку проведут в определенные законом сроки, а ее результаты обнародуют.

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