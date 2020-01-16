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Факти / Культура

Папа Франциск вперше призначив жінку дипломатом у Ватикані

16 січня Папа Римський Франциск своїм указом призначив жінку на одну з найвпливовіших посад держави. Йдеться про Державний секретаріат Ватикану.

Новою заступницею державного секретаря Святого престолу стала Франческа Ді Джованні. Як повідомляється, вона має 27-річний стаж юридичної практики у Ватикані.

Франческа допомагала вирішувати проблеми біженців, займалась питаннями туризму, а також захищала права жінок.

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Франческа Джованни

На своїй новій посаді Франческа Ді Джованні буде займатися не лише діловодством, а й куруватиме дипломатичні відносини Ватикану з ООН та іншими міжурядовими організаціями.

Це вже не перша посада у Ватикані, на котру призначили жінку. Папа Римський Франциск виступає за збільшення прав та ролі жінок у Ватикані.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Папа Римський підтримав гея з Чилі.

Фото: Vatican News

Джерело: AP

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