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Факти / Світ

В Мексиці зафіксували землетрус магнітудою 5,3

17 січня в 04.07 у Мексиці стався землетрус магнітудою 5,3.

Осередок поштовхів залягав на глибині 27,4 кілометрів.

Читайте: В Албанії стався землетрус магнітудою 4,2

Підземні поштовхи зафіксували в південній частині країни за 19 кілометрів від пункту Сьюдад-Істепек штату Оахака.

Інформації про постраждалих в результаті землетрусу немає.

Раніше Факти ICTV писали, що в Японії стався потужний землетрус. Його епіцентр виявився поблизу Токіо, в сусідній префектурі Ібаракі.

Джерело: Геологічна служба США

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