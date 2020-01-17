17 січня в 04.07 у Мексиці стався землетрус магнітудою 5,3.
Осередок поштовхів залягав на глибині 27,4 кілометрів.
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Підземні поштовхи зафіксували в південній частині країни за 19 кілометрів від пункту Сьюдад-Істепек штату Оахака.
Інформації про постраждалих в результаті землетрусу немає.
Раніше Факти ICTV писали, що в Японії стався потужний землетрус. Його епіцентр виявився поблизу Токіо, в сусідній префектурі Ібаракі.
Джерело: Геологічна служба США
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