Землетрясение в Албании произошло недалеко от старинного города Дуррес на западном побережье страны.

Землетрясение в Албании магнитудой 4,2 произошло 1 января недалеко от старинного города Дуррес на западном побережье страны.

Эпицентр подземных толчков расположен в 27 км к юго-западу от Дурреса. Пока нет никакой информации о разрушениях или пострадавших.

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К слову, это уже не первое землетрясение в Албании. В ноябре 2019 года в результате мощных толчков жертвами стали не менее 13 человек, около 600 пострадали.

Тогда эпицентр подземных толчков залегал на глубине около 20 км и в 10 км к северо-западу от Шиджака – между Дурресом и столицей Тираной.

Источник: Геологическая служба США