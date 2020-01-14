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Факты / Мир

В Японии произошло мощное землетрясение

14 января Японию сколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 5,0.

Первые подземные толчки почувствовали жители префектур Тотиги, Тиба и Фукусима.

Читайте: В Туркменистане произошло землетрясение почти в пять баллов

Эпицентр землетрясения оказался поблизости Токио, в соседней префектуре Ибараки. По предварительным данным, пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.

Отметим, в 2011 году в Японии произошло сильнейшее в истории страны землетрясение магнитудой 6,6. В результате происшествия погибли 15 896 человек, еще 2 536 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее Факты ICTV писали, что в Албании произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Источник: Kyodo News

Фото: Unsplash

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