14 января Японию сколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 5,0.
Первые подземные толчки почувствовали жители префектур Тотиги, Тиба и Фукусима.
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Эпицентр землетрясения оказался поблизости Токио, в соседней префектуре Ибараки. По предварительным данным, пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.
Отметим, в 2011 году в Японии произошло сильнейшее в истории страны землетрясение магнитудой 6,6. В результате происшествия погибли 15 896 человек, еще 2 536 человек числятся пропавшими без вести.
Ранее Факты ICTV писали, что в Албании произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Источник: Kyodo News
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