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Факты / Мир

В Индонезии обрушился мост – погибли девять человек

В Индонезии на острове Суматра из-за наводнения упал подвесной мост.

Около 30 человек, в основном – студенты, находились на мосту, когда он внезапно обрушился.

Некоторые подростки упали в воду, а другие вцепились в перила. Уровень воды в реке был выше обычного и с сильным течением.

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Погибли девять человек. Один подросток числится пропавшим без вести, а спасенную женщину госпитализировали с серьезными ранениями.

С начала года из-за сильных наводнений и оползней в столице Индонезии Джакарта и ее окрестностях погибли около 67 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что в Индонезии из-за наводнения погибли 63 человека.

Источник: Bangkok Post

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