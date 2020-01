В Индонезии обрушился мост – погибли девять человек

В Индонезии на острове Суматра из-за наводнения упал подвесной мост.

Около 30 человек, в основном – студенты, находились на мосту, когда он внезапно обрушился.

Некоторые подростки упали в воду, а другие вцепились в перила. Уровень воды в реке был выше обычного и с сильным течением.

Погибли девять человек. Один подросток числится пропавшим без вести, а спасенную женщину госпитализировали с серьезными ранениями.

С начала года из-за сильных наводнений и оползней в столице Индонезии Джакарта и ее окрестностях погибли около 67 человек.

#NSTworld: Some 30 people, mostly students, were on the bridge Sunday afternoon in the town of #Kaur when the newly built crossing suddenly collapsed.https://t.co/GYStIwh82U#Indonesia #Sumatra

— New Straits Times (@NST_Online) 20 января 2020 г.