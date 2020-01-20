В Індонезії впав міст – загинули дев’ять людей

В Індонезії на острові Суматра через повінь впав підвісний міст.
Близько 30 осіб, в основному – студенти, перебували на мосту, коли він раптово обрушився.
Деякі підлітки впали в воду, а інші вчепилися в поручні. Рівень води в річці був вище звичайного і з сильною течією.
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Загинули дев’ять людей. Один підліток вважається зниклим безвісти, а врятовану жінку госпіталізували з серйозними пораненнями.
З початку року через сильні повені і зсуви в столиці Індонезії Джакарті та її околицях загинули близько 67 осіб.
#NSTworld: Some 30 people, mostly students, were on the bridge Sunday afternoon in the town of #Kaur when the newly built crossing suddenly collapsed.https://t.co/GYStIwh82U#Indonesia #Sumatra
— New Straits Times (@NST_Online) 20 января 2020 г.
Раніше Факти ICTV писали, що в Індонезії через повінь загинули 63 людини.
Джерело: Bangkok Post