В Індонезії впав міст – загинули дев’ять людей

В Індонезії на острові Суматра через повінь впав підвісний міст.

Близько 30 осіб, в основному – студенти, перебували на мосту, коли він раптово обрушився.

Деякі підлітки впали в воду, а інші вчепилися в поручні. Рівень води в річці був вище звичайного і з сильною течією.

Загинули дев’ять людей. Один підліток вважається зниклим безвісти, а врятовану жінку госпіталізували з серйозними пораненнями.

З початку року через сильні повені і зсуви в столиці Індонезії Джакарті та її околицях загинули близько 67 осіб.

#NSTworld: Some 30 people, mostly students, were on the bridge Sunday afternoon in the town of #Kaur when the newly built crossing suddenly collapsed.https://t.co/GYStIwh82U#Indonesia #Sumatra

— New Straits Times (@NST_Online) 20 января 2020 г.