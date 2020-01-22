Импичмент Трампа: Сенат США одобрил правила суда

Контролируемый республиканцами Сенат США утром в среду, 22 января, утвердил правила суда по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

За предложенные лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом правила проголосовали 53 сенатора, против выступили 43.

При этом были отвергнуты попытки демократов получить доказательства и обеспечить заслушивание свидетелей.

Согласно правилам, демократам из Палаты представителей дается 24 часа на представление доводов в пользу виновности Трампа. Это время они могут разделить на три дня.

После выступления демократов в свою защиту выйдет Трамп и его юристы. У них также будет на это 24 часа.

Потом у сенаторов будет 16 часов, чтобы устно опросить представителей защиты и обвинения.

Читайте: Быстро закончится – Трамп о судебном процессе по делу об импичменте

Дополнительные 4 часа будут выделены на дискуссию между обвинением и защитой, а также между сенаторами. У сторон будет возможность требовать предоставить им новые документы или вызвать на допрос новых свидетелей.

Как сообщалось, Палата представителей Конгресса США 230 голосами поддержала решение об импичменте Трампа.

Источник: Telegraph