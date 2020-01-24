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Факты / Мир

Нас “раком поставили”: Лукашенко о споре с Россией из-за нефти

Россия “поставила раком” Беларусь в споре по поставкам газа и нефти. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

– Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее, — сказал он.

Лукашенко недоволен, что власти Беларуси “боятся защищать” свою страну. Президент потребовал прежде всего отстаивать интересы своей народа.

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Белорусский лидер добавил, что власти в стране стали слишком “пушистыми и белыми”.

Как известно, с 1 января белорусские нефтеперерабатывающие заводы перестали получать сырье из России. По словам Лукашенко, цена на нефть существенно возросла для Минска из-за налогового маневра Москвы, который она совершила, чтобы “нажать на Беларусь”.

Фото: Dreamstime

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