Нас “раком поставили”: Лукашенко про суперечку з Росією через нафту

Росія “поставила раком” Білорусь у суперечці щодо поставок газу і нафти. Про це заявив білоруський президент Олександр Лукашенко.

– Вибачте, нас раком поставили щодо вуглеводнів, і ніхто на це не подивився – плювати на всі союзи та інше, – сказав він.

Лукашенко незадоволений, що влада Білорусі “боїться захищати” свою країну. Президент вимагає насамперед відстоювати інтереси свого народу.

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Білоруський лідер додав, що влада в країні стала занадто “пухнастою і білою”.

Як відомо, з 1 січня білоруські нафтопереробні заводи перестали отримувати сировину з Росії. За словами Лукашенка, ціна на нафту істотно зросла для Мінська через податковий маневр Москви, який вона здійснила, щоб “натиснути на Білорусь”.