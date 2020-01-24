PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Нас “раком поставили”: Лукашенко про суперечку з Росією через нафту

Росія “поставила раком” Білорусь у суперечці щодо поставок газу і нафти. Про це заявив білоруський президент Олександр Лукашенко.

– Вибачте, нас раком поставили щодо вуглеводнів, і ніхто на це не подивився – плювати на всі союзи та інше, – сказав він.

Лукашенко незадоволений, що влада Білорусі “боїться захищати” свою країну. Президент вимагає насамперед відстоювати інтереси свого народу.

Читайте: Зупинка постачання нафти з РФ до Білорусі некритична для України – Герус

Білоруський лідер додав, що влада в країні стала занадто “пухнастою і білою”.

Як відомо, з 1 січня білоруські нафтопереробні заводи перестали отримувати сировину з Росії. За словами Лукашенка, ціна на нафту істотно зросла для Мінська через податковий маневр Москви, який вона здійснила, щоб “натиснути на Білорусь”.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка