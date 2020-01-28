“Сделка века” Белый дом опубликовал план Трампа о мире на Ближнем Востоке

Белый дом опубликовал план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Документ содержит 180 страниц текста и выражает взгляды Дональда Трампа в отношении мирного соглашения между Израилем и Палестиной.

США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим.

Дональд Трамп считает Иерусалим неделимой столицей Израиля и намерен признать еврейские поселения израильской территорией.

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В качестве условий мирного процесса Дональд Трамп назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы.

Вместо этого Штаты предлагают инвестировать в страну $ 50 млрд.

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Напомним, президент США Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, которые сформируются в результате воплощения “сделки века” по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.