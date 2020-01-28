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“Угода століття”: Білий дім опублікував план Трампа щодо миру на Близькому Сході

Білий дім опублікував план врегулювання ситуації на Близькому Сході. Документ містить 180 сторінок тексту і висловлює погляди Дональда Трампа щодо мирної угоди між Ізраїлем і Палестиною.

США пропонують нерозривно пов’язати територію Палестини, яка складається з Гази і Західного берега річки Йордан швидкісним транспортним сполученням, а столицею арабської держави визнати Східний Єрусалим.

Дональд Трамп вважає Єрусалим неподільною столицею Ізраїлю і має намір визнати єврейські поселення ізраїльською територією.

Читайте: Трамп запропонував “угоду століття” для Близького Сходу – реакція Ізраїлю і Палестини

В якості умов мирного процесу Дональд Трамп назвав відмову влади Палестини від підтримки чинного в Газі радикального руху ХАМАС, а також від методів збройної боротьби.

Натомість Штати пропонують інвестувати у країну $50 млрд. 

“Угода століття”: Білий дім опублікував план Трампа щодо миру на Близькому Сході

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп опублікував карту нових кордонів Ізраїлю та Палестини, які сформуються унаслідок втілення “угоди століття” щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

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