Вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избран председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от Слуги народа Александр Мережко.

Он является доктором юридических наук и специалистом в области международного права.

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Заместитель члена постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук заявила, что Мережко имеет опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении. Это может пригодиться при выполнении полномочий.

– Должность вице-президента является чрезвычайно ответственной, ведь он при необходимости может заменить президента и голосовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не берет в них участия в качестве докладчика), – написала Кравчук на своей странице в Facebook.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская делегация возобновит работу в ПАСЕ.

Источник: Yevheniya.khudzik

Фото: Yevheniya.khudzik