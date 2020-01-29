PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Санкції скасовуються. ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації

ПАРЕ ратифікувала повноваження російської делегації, відхиливши пропозицію представників України та держав-партнерів щодо обмежень.

Відповідну резолюцію підтримало 96 делегатів, 44 проголосували проти та 7 утрималися.

Окремо у документі наголошується, що російська сторона сплатила до бюджету Ради Європи членські внески.

Читайте: Український депутат став віце-президентом ПАРЄ

Правки до проекту, які подавала українська делегація, зокрема обмеження повноважень Росії, були відхилені під час розгляду.

Однак асамблея погодилася додати зміну, яка підкреслює, що Крим – незаконно анексований РФ, а також вимоги пов’язані з окупацією, лишаються чинними попри дозвіл на повернення Росії до ПАРЄ.

Раніше Факти ICTV писали, що українська делегація відновить роботу в ПАРЄ.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка