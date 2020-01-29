Санкції скасовуються. ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації

ПАРЕ ратифікувала повноваження російської делегації, відхиливши пропозицію представників України та держав-партнерів щодо обмежень.

Відповідну резолюцію підтримало 96 делегатів, 44 проголосували проти та 7 утрималися.

Окремо у документі наголошується, що російська сторона сплатила до бюджету Ради Європи членські внески.

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Правки до проекту, які подавала українська делегація, зокрема обмеження повноважень Росії, були відхилені під час розгляду.

Однак асамблея погодилася додати зміну, яка підкреслює, що Крим – незаконно анексований РФ, а також вимоги пов’язані з окупацією, лишаються чинними попри дозвіл на повернення Росії до ПАРЄ.

Раніше Факти ICTV писали, що українська делегація відновить роботу в ПАРЄ.