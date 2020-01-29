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Факты / Мир

В ОАЭ зафиксировали первое заболевание коронавирусом из Китая

В Объединенных Арабских Эмиратах зафиксировали первый случай заболевания новым типом коронавируса под названием 2019-nCoV.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ОАЭ.

Пока в ведомстве не предоставили информацию о том, где и у кого именно был обнаружен коронавирус. Известно, что заболевание зафиксировали у члена семьи, которая недавно вернулась из китайского города Ухань, где наблюдается эпидемия коронавируса.

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В Министерстве здравоохранения добавили, что состояние пациента стабильное, он находится под наблюдением врачей.

29 января стало известно, что количество больных новым типом коронавируса, который впервые обнаружили в Китае, достигло около 6 тыс. человек. От болезни уже погибли 132 человека.

К слову, ученым из Австралии удалось создать копию коронавируса 2019 nCoV, что должно помочь в борьбе с заболеванием.

Источник: Emirates News Agency

Фото: Dreamstime

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