В ОАЕ зафіксували перше захворювання на коронавірус з Китаю

В Об’єднаних Арабських Еміратах зафіксували перший випадок захворювання на новий тип коронавірусу під назвою 2019-nCoV.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я ОАЕ.

Наразі у відомстві не надали інформацію про те, де і в кого саме було виявлено коронавірус. Відомо, що захворювання зафіксували у члена сім’ї, яка нещодавно повернулася з китайського міста Ухань, де спостерігається епідемія коронавірусу.

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У Міністерстві охорони здоров’я додали, що стан пацієнта стабільний, він перебуває під наглядом лікарів.

29 січня стало відомо, що кількість хворих на новий тип коронавірусу, який вперше виявили в Китаї, досягла близько 6 тис. людей. Від хвороби вже загинули 132 людини.

До слова, вченим з Австралії вдалося створити копію коронавірусу 2019 nCoV, що має допомогти у боротьбі із захворюванням.

Джерело: Emirates News Agency