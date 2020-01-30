Скільки триває інкубаційний період китайського коронавірусу

Період між впливом нового коронавирусу, що виник в Китаї, і появою симптомів становить в середньому 5,2 дня, але значно варіюється серед пацієнтів.

Цей період в два рази менше, ніж передбачалося раніше.

Китайська команда опублікувала нові результати після 14-денним періоду медичного спостереження за людьми, що зазнали впливу патогена.

Оцінка інкубаційного періоду в новому дослідженні була заснована на 10 пацієнтах. Дослідники також вивчили перших 425 пацієнтів з вірусом, щоб встановити інші фундаментальні характеристики спалаху.

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Дослідники повідомляють, що з моменту його появи в Ухані в грудні число випадків нового коронавірусу подвоювалося кожні 7,4 дня.

Вони також підрахували, що кожна заражена людина заражала в середньому 2,2 інших людини.

Група також встановила, що передача вірусу від людини до людини відбувається між близькими контактами з середини грудня 2019 року.

Китайські дослідження підтверджують результати досліджень, проведених групою в Нідерландах, яка встановила інкубаційний період в 5,8 днів.

Раніше видання BNO News опублікувало карту, яка дозволяє відслідковувати поширення нового типу коронавірусу під назвою 2019 nCoV.

Джерело: Medicalxpress