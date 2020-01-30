ПАРЄ офіційно визнала Росію стороною Мінських переговорів

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнає Росію стороною Мінських переговорів.

ПАРЄ висловила стурбованість через антидемократичні процеси в РФ.

– Російська Федерація посилює негативні тенденції щодо демократії, верховенства права та прав людини. Зокрема, довільно використовує законодавство для протидії екстремізму і замовчування опозиції та критики від громадянського суспільства. Також Росія здійснює повзучу анексію грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії і вже здійснила незаконну анексію Криму та вторглася на схід України, – йдеться у документі.

У тексті резолюції міститься низка вимог для Росії. Тепер країна-агресор зобов’язана повною мірою виконувати Мінські домовленості, стороною яких вона є.

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Росія повинна припинити військове вторгнення та підтримку незаконних збройних формувань на сході України та скасувати незаконну анексію Криму, Південної Осетії і Абхазії.

Таке рішення обурило Росію, бо вони запевняють, що “не є стороною конфлікту”.

Попри протести росіян, резолюцію ухвалили переважною більшістю голосів – 49 проти 17 голосів.

Нагадаємо, ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації, відхиливши пропозицію представників України та держав-партнерів щодо обмежень.