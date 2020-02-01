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Факты / Мир

Brexit: Великобритания окончательно вышла из ЕС

Великобритания 1 февраля в 1.00 по Киеву завершила свое членство в Европейском Союзе.

В Брюсселе возле здания Евросовета вечером 31 января сняли британский флаг.

В самой Британии на улицы вышли тысячи людей – как сторонников, так и противников выхода из ЕС.

Премьер-министр Борис Джонсон в обращении к британцам заверил, что Brexit – это не конец, а только начало.

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– Момент, когда начинается рассвет, поднимается занавес и начинается новый акт нашей величественной национальной пьесы, – сказал глава британского правительства.

 

 

Напомним,  29 января Европейский парламент одобрил соглашение по выходу Великобритании из Европейского Союза.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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