Brexit: Великобритания окончательно вышла из ЕС

Великобритания 1 февраля в 1.00 по Киеву завершила свое членство в Европейском Союзе.

В Брюсселе возле здания Евросовета вечером 31 января сняли британский флаг.

В самой Британии на улицы вышли тысячи людей – как сторонников, так и противников выхода из ЕС.

Премьер-министр Борис Джонсон в обращении к британцам заверил, что Brexit – это не конец, а только начало.

– Момент, когда начинается рассвет, поднимается занавес и начинается новый акт нашей величественной национальной пьесы, – сказал глава британского правительства.

Celebrations underway to commemorate the UK’s departure from the EU. #Brexit supporters in Parliament Square in London are counting down the hours until departure @dwnews pic.twitter.com/3zFvukhzBg

— Charlotte Potts (@chapotts) January 31, 2020