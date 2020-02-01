Brexit: Великобритания окончательно вышла из ЕС

Великобритания 1 февраля в 1.00 по Киеву завершила свое членство в Европейском Союзе.
В Брюсселе возле здания Евросовета вечером 31 января сняли британский флаг.
В самой Британии на улицы вышли тысячи людей – как сторонников, так и противников выхода из ЕС.
Премьер-министр Борис Джонсон в обращении к британцам заверил, что Brexit – это не конец, а только начало.
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– Момент, когда начинается рассвет, поднимается занавес и начинается новый акт нашей величественной национальной пьесы, – сказал глава британского правительства.
Celebrations underway to commemorate the UK’s departure from the EU. #Brexit supporters in Parliament Square in London are counting down the hours until departure @dwnews pic.twitter.com/3zFvukhzBg
— Charlotte Potts (@chapotts) January 31, 2020
This is the moment the Union Flag was removed from the EU Council building in Brussels ahead of #Brexit.
Follow #BrexitDay live here: https://t.co/n2ud5XhnQ1 pic.twitter.com/1NkEZ3jeDX
— Sky News (@SkyNews) January 31, 2020
Напомним, 29 января Европейский парламент одобрил соглашение по выходу Великобритании из Европейского Союза.