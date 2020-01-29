Европарламент поддержал соглашение о Brexit

Депутаты Европейского парламента одобрили соглашение, которое предусматривает выход Великобритании из Европейского союза.

За соответствующее решение проголосовал 631 член парламента, против – 49, еще 13 парламентариев воздержались. Для ратификации соглашения было необходимо большинство голосов.

Решение о том, что Европарламент одобрит соглашение было ожидаемым, поскольку за ратификацию ранее уже выступал комитет Европарламента по конституционным делам.

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Парламент Великобритании одобрил соглашение о Brexit в первой половине января. Следующим и последним шагом по соглашению со стороны ЕС станет одобрение Совета ЕС. Оно ожидается 30 января.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Брюсселе подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза.