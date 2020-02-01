Brexit: Велика Британія остаточно вийшла з ЄС

Великобританія 1 лютого о 1.00 за Києвом завершила своє членство в Європейському Союзі.
У Брюсселі біля будівлі Євроради ввечері 31 січня зняли британський прапор.
У самій Британії на вулиці вийшли тисячі людей – як прихильників, так і противників виходу з ЄС.
Прем’єр-міністр Борис Джонсон у зверненні до британців запевнив, що Brexit – це не кінець, а лише початок.
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– Момент, коли починається світанок, піднімається завіса і починається новий акт нашої величної національної п’єси, – сказав глава британського уряду.
Celebrations underway to commemorate the UK’s departure from the EU. #Brexit supporters in Parliament Square in London are counting down the hours until departure @dwnews pic.twitter.com/3zFvukhzBg
— Charlotte Potts (@chapotts) January 31, 2020
This is the moment the Union Flag was removed from the EU Council building in Brussels ahead of #Brexit.
Follow #BrexitDay live here: https://t.co/n2ud5XhnQ1 pic.twitter.com/1NkEZ3jeDX
— Sky News (@SkyNews) January 31, 2020
Нагадаємо, 29 січня Європейський парламент схвалив угоду щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу.