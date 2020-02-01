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Brexit: Велика Британія остаточно вийшла з ЄС

Великобританія 1 лютого о 1.00 за Києвом завершила своє членство в Європейському Союзі.

У Брюсселі біля будівлі Євроради ввечері 31 січня зняли британський прапор.

У самій Британії на вулиці вийшли тисячі людей – як прихильників, так і противників виходу з ЄС.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон у зверненні до британців запевнив, що Brexit – це не кінець, а лише початок.

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– Момент, коли починається світанок, піднімається завіса і починається новий акт нашої величної національної п’єси, – сказав глава британського уряду.

 

 

Нагадаємо, 29 січня Європейський парламент схвалив угоду щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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