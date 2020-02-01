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Факты / Мир

Німецький турист приніс в Іспанію коронавірус nCoV

Национальный центр микробиологии Испании подтвердил первый случай коронавируса в стране. На канарском острове Ла-Гомера обнаружили инфицированного пациента, который приехал из Германии, чтобы путешествовать Испанией.

Группу из пяти немцев взяли на карантин. Как оказалось туристы ранее контактировали с человеком, у которого позже диагностировали коронавирус.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла созвал министерское совещание, чтобы обсудить стратегию действий Испании относительно распространения коронавируса в мире.

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Испания стала седьмой страной Европы, где подтвердили новый тип коронавируса.

Инфицированные пациенты уже есть во Франции, Германии, Финляндии, Италии, Швеции и Великобритании.

Напомним, 31 января премьер-министр Алексей Гончарук поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за коронавируса.

Источник: El Pais

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