Німецький турист приніс в Іспанію коронавірус nCoV

Національний центр мікробіології Іспанії підтвердив перший випадок коронавірусу в країні. На канарському острові Ла-Гомера виявили інфікованого пацієнта, який приїхав з Німеччини, аби подорожувати Іспанією.

Групу з п’яти німців взяли на карантин. Як виявилося туристи раніше контактували з чоловіком, у якого пізніше діагностували коронавірус.

Міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла скликав міністерську нараду, аби обговорити стратегію дій Іспанії щодо поширення коронавірусу у світі.

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Іспанія стала сьомою країною Європи, де підтвердили новий тип коронавірусу.

Інфіковані пацієнти уже є у Франції, Німеччині, Фінляндії, Італії, Швеції та Великій Британії.

Нагадаємо, 31 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю через коронавірус.

Джерело: El Pais