Европа заинтересована в установлении политического диалога с Россией – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа, а в частности Польша и Франция, заинтересованы в установлении четкого политического диалога с Россией.
Он добавил, что безопасность Франции и ее партнеров является главным приоритетом для него.
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– Я не наивный, но понимаю, что в интересе безопасности Европы, Франции и Польши – установить четкий политический диалог с Россией. Этот диалог, даже если тяжелый, является необходимым условием прогресса в деле Украины, – заявил Эммануэль Макрон.
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Напомним, 11 января Зеленский и Макрона обсудили дальнейшие
в нормандской формате 9 декабря 2019 в Париже. шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита
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