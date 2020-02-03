Европа заинтересована в установлении политического диалога с Россией – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа, а в частности Польша и Франция, заинтересованы в установлении четкого политического диалога с Россией.

Он добавил, что безопасность Франции и ее партнеров является главным приоритетом для него.

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– Я не наивный, но понимаю, что в интересе безопасности Европы, Франции и Польши – установить четкий политический диалог с Россией. Этот диалог, даже если тяжелый, является необходимым условием прогресса в деле Украины, – заявил Эммануэль Макрон.

Напомним, 11 января Зеленский и Макрона обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 в Париже.